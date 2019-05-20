Святослав Вакарчук оголосив про участь своєї партії у виборах до Верховної Ради

Святослав Вакарчук повідомив про участь своєї партії у виборах до Верховної Ради

Лідер нещодавно створеної політичної партії «Голос», музикант Святослав Вакарчук заявив, що його політична сила братиме участь у найближчих виборах до Верховної Ради України. Він також висунув вимогу до чинного складу парламенту змінити виборчу систему перед виборами на пропорційну та з відкритими списками.

«Партія “Голос” братиме участь у найближчих виборах до Верховної Ради, коли б вони не відбулися», – процитувала слова Вакарчука прес-служба партії «Голос» в понеділок, 20 травня.

При цьому партія вважає, що Україні потрібна пропорційна виборча система з відкритими списками, адже для нової політики, вільної від корупції, потрібне нове виборче законодавство.

«…перевибори за старими правилами – це продовження старої політики під контролем олігархічних еліт. Це продовження старої корупції. Під час таких виборів місця в партійних списках продають, виборця зневажають, а в мажоритарних округах панує підкуп і тиск адмінресурсу», – пояснив недоліки чинної виборчої системи лідер партії «Голос» Святослав Вакарчук.

«Нова виборча система – це підзвітність кожного депутата перед виборцями. Це неможливість провести до Верховної Ради представників партії, що втратила репутацію і довіру. Це інтереси виборця над інтересами політиків. Саме такою має бути нова політика», – сказав він.

Нагадаємо, про створення партії «Голос» Святослав Вакарчук повідомив 16 травня. Пізніше він запевнив, що в його партії не буде депутатів нинішнього скликання.

Зазначимо, що, згідно з останніми соцопитуваннями, партію Вакарчука готові підтримати менше одного відсотка виборців, і це при тому, що у 2017-2018 роках у Вакарчука була висока підтримка населення перед президентськими виборами, але він відмовився брати в них участь.

Як повідомляв ZAXID.NET, 20 травня, в день своєї інавгурації, президент України Володимир Зеленський заявив, що розпускає Верховну Раду, але відповідний указ про це ще не опубліковано.

Для участі у виборах до парламенту партії мають бути зареєстрованими та мати осередки у всіх областях.