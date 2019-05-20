«Самопоміч» почала формування відкритих списків на вибори

У Верховну Раду ‒ через відкриті списки. Кожний регіональний осередок має оцінити чинних нардепів фракції та запропонувати нові обличчя. Згодом весь сформований список кандидатів буде оприлюднений для громадського обговорення.

«Об’єднання «Самопоміч» почала формувати виборчі списки у новий спосіб і вперше в історії української політики. «Якщо ми сказали, що ми демократична політична сила, то, напевно, мусимо показати приклад в Україні, тому що ніхто в Україні за 27 років ще так не робив», ‒ сказав лідер «Об’єднання «Самопоміч» Андрій Садовий.

Члени партії самі делегували своїх кандидатів до парламенту за принципом відкритих списків, і самі їм виставляли оцінки, таким чином рейтингували кандидатів. На збори були запрошені журналісти та активісти.

«Спостерігали за тим, як спільнота «Самопомочі» Львівщини рейтингувала своїх колег і колеги були присутні в залі. І це показує нашу готовність до наступних прозорих процесів у містах, у районах, в парламенті, державі», ‒ розповів голова міської організації «Об'єднання «Самопоміч» Андрій Шевців.

За підсумками рейтингування народних депутатів, перша п’ятірка виглядає так: Олег Березюк, Олег Лаврик, Любомир Зубач, Оксана Сироїд та Сергій Кіраль. За регіональним списком більшість проголосувала за Парасковію Дворянин, депутатку обласної ради.

«Я радше хотіла робити щось корисне для людей і наразі я зараз трохи в прострації. Я розуміла, що люди якось оцінять мою роботу, але я точно не думала, що буду перша, бо серед 10-ти претендентів регіональних виборів, яких ми висували, всі надзвичайно достойні і професійні», ‒ наголосила депутатка обласної ради від «Об'єднання «Самопоміч» Парасковія Дворянин.

Майбутній список «Самопомочі» складатиметься з трьох частин: чинні народні депутати, члени партії на регіональному рівні та незалежні громадські експерти.