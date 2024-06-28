Справу правоохоронці передали в суд

Трьох лісників буковинського лісництва обвинувачують у вирубці дерев цінних порід на суму 3,7 млн грн. Чоловіки розробили злочинну схему і підробляли офіційні документи, згідно з якими вирубували значно більшу кількість і постачали деревину посередникам. Справу про завдання збитків держави правоохоронці вже передали до суду.

Слідчі територіального управління ДБР в місті Хмельницькому під час розслідування з’ясували, що лісничий, старший майстер з обліку та відвантаження лісу та майстер лісу регіональної філії державного лісогосподарського підприємства незаконно вирубували велику кількість дерев цінної породи. Розробив корупційну схему 43-річний лісничий.

«Протягом 2022-2023 років зловмисники вносили до звітів недостовірні дані щодо кількості вирубаного кругляку. Вирубану деревину лісничі реалізовували третім особам в обхід встановлених норм», – повідомили в департаменті стратегічних розслідувань в п’ятницю, 28 червня.

За результатами проведеної інженерно-екологічної експертизи встановлено суму нанесених державі збитків у розмірі понад 3,7 млн гривень. В рамках досудового розслідування з метою відшкодування завданих збитків накладено арешт на легковий автомобіль вартістю 6 млн грн.

Прокурори Чернівецької обласної прокуратури передали до суду обвинувальний акт стосовно лісничого та двох майстрів лісу за фактами перевищення службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки, службового підроблення за попередньою змовою групою осіб та незаконної порубки дерев, вчинених повторно, що спричинило тяжкі наслідки. Буковинцям загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.