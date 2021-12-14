У Бориславі відкрили перший на Львівщині Дія.Центр. Модернізований ЦНАП, де можна отримати всі необхідні адмінпослуги, запрацював на вул. Шевченка, 42. Про це у вівторок, 14 грудня, повідомили на сторінці департаменту економічної політики Львівської облдержадміністрації у Facebook.

У повідомленні департаменту зазначено, що послуги надаватимуть за принципом «єдиного вікна» та «прозорого офісу». При вході працюватиме зона очікування, де фахівці надаватимуть консультації з навігації у ЦНАПі та, при потребі, допомагатимуть з реєстрацією в електронній черзі.

Фото Бориславської міськради

На сайті Дія зазначено, що тут для відвідувачів доступні земельні послуги, реєстрація бізнесу та громадських формувань, безоплатна правова допомога, шеринг документів, е-черга, сплата адмінзбору одразу в Центрі та комплексна послуга єМалятко.

Послуги, які надаватимуть у центрі:

реєстрація місця проживання;

реєстрація речових прав на нерухоме майно;

реєстрація бізнесу;

послуги у сфері земельних відносин та архітектурно-будівельної діяльності;

послуги з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів;

соціальні послуги.

Загалом через Дія.Центр та ЦНАП можна буде отримати 76 адміністративних послуг.

Як повідомили ZAXID.NET у департаменті економічної політики ЛОДА, вартість проекту 1376000 грн. За ці кошти зроблено реконструкцію приміщень, закуплено меблі, комп’ютерну техніку та обладнання для електронної черги. Також у зоні очікування облаштували дитячий куточок. При вході у центр встановили платіжний термінал. Приміщення центру зробили безбар’єрним та облаштували пандус.

«Дія.Центри — one-stop-shop із комплексом всіх необхідних протягом життя адмінпослуг для українців. Дія.Центри працюють за 12 стандартами якості, а кожен критерій має окремий перелік вимог, яких разом 37. Загалом в Україні вже 10 Дія.Центрів. Понад 238 ЦНАПів працюють над трансформацією в Дія.Центри», – повідомили у Міністерстві цифрової трансформації.

Центр працюватиме з понеділка до четверга з 8:00 до 16:00, п’ятниця з 8:00 до 15:00 (без обідньої перерви).

Незабаром сучасний центр також відкриють у Дрогобичі.

До слова, цього ж дня нові модернізовані ЦНАПи розпочали роботу ще в трьох населених пунктах: Байківцях Тернопільської області, Білоберізці на Івано-Франківщині та у селищі Чернівці Вінницької області.

У Байківцях, що за 3 км від Тернополя, надають 312 адмінпослуг, включно з єМалятко, ID-14, паспортними послугами та сервісами ДРАЦС. Для відвідувачів працює шеринг документів, оплата адмінзбору та комунальних платежів, відділення пошти, ігровий простір для дітей та місце з доступом до порталу Дія.

У Білоберізці на Івано-Франківщині відвідувачі можуть попередньо записатися до Центру за телефоном, скористатися місцем із доступом до порталу Дія, отримати безоплатну правову допомогу та зустрітися з головою територіальної громади. Також у Центрі доступні коворкінг, ігровий простір, пандуси, тактильні та візуальні елементи для людей з інвалідністю.

Як раніше повідомляв ZAXID.NET, Мінцифри відкриє понад 100 пунктів допомоги «Дії» у 20 областях.