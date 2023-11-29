Сервіс реалізується Мінцифрою спільно з МВС, ДМС, Головним сервісним центром МВС та держпідприємством «Інфотех»

У сервісі державних послуг «Дія» з’явилась можливість отримати англомовну версію деяких документів. Йдеться про закордонний паспорт, посвідчення водія та техпаспорт. Про це повідомляється у Telegram-каналі «Дія».

«Держава в смартфоні – коли не треба йти до спеціалістів, щоб отримати документ англійською. Достатньо відкрити застосунок «Дія», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у два кліки можна буде отримати англомовну версію таких документів:

закордонний паспорт;

техпаспорт;

посвідчення водія.

Щоб скористатися послугою, необхідно зайти у застосунок, знайти документ, який треба перекласти, і натиснути на три крапки в правому нижньому кутку документа – «Перекласти англійською». Права та техпаспорт мають міжнародне кодування, яке використовують у ЄС, США та Канаді.

Сервіс реалізується Мінцифрою спільно з МВС, ДМС, Головним сервісним центром МВС та держпідприємством «Інфотех».

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Мінцифра вдосконалила послугу з заміни водійського посвідчення у «Дії»: тепер у застосунку можна замовити доставку нового документа у відділенні «Укрпошти» чи кур’єром.