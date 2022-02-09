У сервісі державних послуг «Дія» з’являться електронні посвідчення для ветеранів війни, постраждалих учасників Революції Гідності та людей, на яких поширюється закон про статус ветеранів. Відповідне нововведення на сьогоднішньому засіданні ухвалив Кабмін.

Як йдеться у повідомленні Мінцифри, завдяки йому українські ветерани зможуть використовувати електронне посвідчення в «Дії» як аналог паперового та завжди мати його із собою – у смартфоні.

В уряді очікують, що скористатися цифровим посвідченням у застосунку зможуть понад 1 млн ветеранів війни, постраждалих учасників Революції Гідності та людей, на яких поширюється Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

У відомстві наголосили, що цифрові документи в «Дії» не зберігаються в застосунку, а підтягуються з реєстрів.