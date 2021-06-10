ДТП сталася близько п'ятої години ранку при в'їзді у Підгайці

При в'їзді у районний центр Підгайці вранці 10 червня у ДТП загинув 13-річний мотоцикліст. За інформацією поліції, школяр порушив правила дорожнього руху, виїхавши на головну дорогу, де зіткнувся з мікроавтобусом. Внаслідок зіткнення підліток помер на місці ДТП.

ДТП сталася перед в’їздом у Підгайці, поліцію та швидку допомогу на місце викликав водій мікроавтобуса Mercedes Sprinter. Медики, які прибули на виклик, лише констатували смерть школяра.

У повідомленні про цю аварію Нацполіція Тернопільщини вказала, що підліток проігнорував правила дорожнього руху. «Близько п'ятої години ранку на лінію 102 надійшло повідомлення від жителя Львівщини. Чоловік розповів, що поблизу міста Підгайці сталася аварія: у його мікроавтобус в’їхав мотоцикліст. На місце події виїхала слідчо-оперативна група. Попередньо відомо, що 13-річний підліток, який був за кермом мотоцикла, допустив зіткнення з мікроавтобусом, що рухався головною дорогою. Хлопець загинув на місці», – йдеться в повідомленні відділу комунікації поліції Тернопільської області.

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