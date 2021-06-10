Маршрутка врізалася у світлову конструкцію АЗС і знак на просп. Червоної Калини

Приміська львівська маршрутка вранці, 10 червня, в'їхала у світлову конструкцію АЗС та дорожній знак на просп. Червоної Калини. Унаслідок ДТП ніхто не постраждав.

Аварія трапилася о 6:38 на просп. Червоної Калини біля заправки ANP. Водій маршрутки №183, що рухалась у напрямку центру, в'їхав у знак і світлову конструкцію АЗС.

Як уточнила ZAXID.NET речниця патрульної поліції Львівщини Катерина Рибій, у аварії ніхто не постраждав, а пасажирів у салоні маршрутки під час ДТП не було.

Попередньо 49-річний водій приміського автобуса, що їхав за маршрутом №183 «АС-2 – Рудне», не впорався з керуванням. На водія склали протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) КУпАП.