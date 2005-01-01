У ДТП на Рівненщині постраждало шестеро дітей

Постраждалих госпіталізували до лікарні

У селищі Мізоч під Здолбуновим Рівненської області автомобіль із шістьма дітьми врізався у дерево. Про це повідомили у відділі комунікації місцевої поліції.

«Учора, 16 червня, у селищі Мізоч Здолбунівського району сталася дорожньо-транспортна пригода, в якій постраждали шестеро дітей та 29-річний водій автомобіля Volkswagen Passat», – йдеться у повідомленні.

Згідно з даними поліції, водій авто, мешканець села Дермань Друга, з невідомих причин, не впорався з керуванням і влетів у дерево.

На момент аварії в машині перебували шестеро дітей, усіх їх госпіталізували: 9-річну дівчинку із Дніпра — із забоями, переломом щелепи та струсом мозку, 5-річну здолбунівчанку — із закритою черепно-мозковою травмою, 16-річного жителя Здолбунова — із травмою гомілки, двох 15-річних хлопчиків – із забоями ніг, а у 17-річного здолбунівчанина діагностували забій хребта.

Як зазначається, всі вони є дітьми знайомих і родичів водія, який унаслідок зіткнення отримав політравму, ушкодження ключиці, внутрішніх органів і також перебуває у лікарні

Наразі відкрито кримінальне провадження за ознаками порушення правил безпеки дорожнього руху, слідчі встановлюють усі обставини ДТП, а також чи був водій тверезим.