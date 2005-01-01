За годину до аварії на вул. Вітовського львів'яни двічі повідомляли в поліцію про п’яного водія

Ще перед восьмою годиною вечора на просп. Шевченка у Львові перехожі помітили п’яного чоловіка, який збирався сісти за кермо. Одразу ж повідомили на «102» і усіляко намагались його зупинити. Свідок Володимир Третяк викликав поліцію.

«Коли він сказав, що нікуди не буде рухатися, я зайшов в ресторан, що розташований неподалік, тільки обернувся, побачив, що він сідає. У результаті – ми його не зупинили», – пояснив Володимир Третяк.

Тож водій на шаленій швидкості втік. Тоді хлопці вдруге повідомили про це в поліцію. Тим часом Аudi встигло доїхати до вул. Вітовського. Саме тут п'яний водій вчинив ДТП біля зупинки громадського транспорту. Автомобіль «вилетів» на тротуар поруч із трамвайною зупинкою. Зніс стовп, дерево та дорожній знак, частина якого влетіла в автомобіль Daewoo Lanos, що їхав попереду. За словами свідків, у тому автомобілі було двоє дорослих та маленька дитина. 30-річного водія Daewoo Lanos госпіталізували, йому стало погано уже після зіткнення.

А тим часом люди на місці ДТП тримали п’яного порушника, допоки не прибула поліція, адже той намагався втекти. Пан Володимир, свідок аварії, каже: «Йому два рази пощастило: що він живий лишився і що його люди не розірвали. Бо, якби він комусь шкоду зробив, то йому капєц би був. Тут люди такі агресивні були».

Вміст алкоголю у крові винуватця – понад два проміле. За словами свідків, поліція приїхала лише за 40 хвилин після першого виклику. Володимир Третяк, який викликав поліцію, каже: «Я можу точно сказати, що їх не було 45 хвилин».

Поліцейські стверджують: повідомлення на свій планшет отримали значно пізніше, ніж телефонували львів’яни. Бо саме у цей час відбувалась перезмінка.

«Денна зміна третього батальйону такого виклику не отримувала, а вже нічна зміна 4-го батальйон, отримала такий виклик о 20:39 і вже в 20:47 вони були на місці», – пояснив Мар’ян Шпитак, старший інспектор патрульної поліції Львівщини.

У цій ДТП ніхто не постраждав, тож кримінального провадження не буде. Водій лише заплатить штраф за нетверезе водіння.