У Львові патрульні зупинили п’яного водія мікроавтобуса, позбавленого прав на 10 років

Водію загрожує штраф у понад 41 тис. грн

СуспільствоЮлія Поліковська, сьогодні, 13:273651

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У Львові патрульні зупинили п’яного водія мікроавтобуса, позбавленого прав на 10 років
фото Патрульної поліції Львова
У Львові затримали водія, який керував мікроавтобусом п'яним і без водійських прав

У Львові уранці у суботу, 9 червня, на вул. Гната Хоткевича патрульні зупинили мікроавтобус Wolksvagen Transporter, оскільки він здійснив рух заднім ходом під час проїзду перехрестя.

Коли транспортний засіб зупинили для перевірки, у водія виявили ознаки алкогольного сп’яніння. Громадянин не зміг надати посвідчення водія для перевірки, оскільки вже позбавлений прав на десять років за керування в нетверезому стані. Про це повідомила Патрульна поліція Львівщини.

Перевірка на пристрої драгер виявила 2,98 проміле алкоголю у крові водія. На чоловіка склали протокол за керування автомобілем у стані сп’яніння та винесли об’єднану постанову за керування транспортним засобом без прав та порушення правил дорожнього руху. Йому загрожує штраф на загальну суму 41,3 тис. грн та заборона керувати транспортом упродовж десяти років.

Загалом цієї ночі патрульні склали дев’ять протоколів за нетверезе водіння.

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