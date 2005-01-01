У Львові суд на рік позбавив прав водія вантажівки, який в’їхав в Mitsubishi

СуспільствоЮлія Поліковська, сьогодні, 17:221370

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Личаківський райсуд Львова 1 червня визнав винним водія вантажівки САЗ 3503 у тому, що він 21 травня скоїв зіткнення із автомобілем Mitsubishi на вул. Личаківській, 185.

Суд встановив, що водій не вибрав безпечну швидкість і допустив зіткнення вантажівки з автомобілем Mitsubishi, внаслідок чого вони отримали ушкодження. Було встановлено, шо водій керував вантажівкою у стані сп’яніння. Під час судового розгляду справи він це заперечував.

Суд визнав його винним в адміністративному правопорушенні за ст. 124 (порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортного засобу) та ч. 1 ст. 130 КУпАП (керування транспортним засобом у стані сп’яніння). Суд оштрафував водія на 10,2 тис. грн та позбавив права керувати автомобілем упродовж року. Постанова суду може бути оскаржена в апеляційному суді.

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