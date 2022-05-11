При спробі захоплення столиці України окупанти зазнали значних втрат і були змушені втікати

Росіяни планують надалі зробити ще одну спробу захопити Київ, створити нове державне утворення та включити його до складу держави-терориста Росії. Про це сьогодні на брифінгу заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу Олексій Громов.

«Вірогідними послідовними діями противника ми розглядаємо його спроби взяття під контроль території Одеської, Миколаївської та частково Запорізької областей, створення сухопутного коридору у Придністровський регіон Республіки Молдова, захоплення території Центральної України, заволодіння Києвом», – сказав Громов.

Після цього, за його словами, окупанти планують інсценувати перевибори до законодавчих та виконавчих органів, щоб привести до влади лояльні собі сили, створити «нове державне утворення» і включити його до складу РФ.

«Таким чином, противник намагатиметься досягти своєї стратегічно політичної мети. Але це його думки. На їхні думки є наша протидія», – підсумував представник Генштабу.

Зауважимо, що 17 квітня голова Київської міської військової адміністрації Микола Жирнов заявив, що ОВА готується до всіх можливих сценаріїв росіян, включно з повторною спробою захопити Київ.