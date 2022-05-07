Міський голова Києва Віталій Кличко наголосив, що загроза обстрілів і провокацій у Києві залишається високою, але після 9 травня мешканці, котрі виїхали, можуть поступово повертатися. Крім того, за його словами, у найближчі дні в Києві з’являться нові системи ППО натівського стандарту.

«Я рекомендую киянам поки що не поспішати повертатися в Київ, враховуючи небезпеку. Метою агресора була і залишається столиця. Велика кількість замінувань у передмісті, у лісопаркових зонах. Військові кажуть, що поки велика частина [цих територій] залишається небезпечною. Гарантувати безпеку ми поки що не можемо, але після 8−9 травня можна потроху буде повертатися до столиці», – сказав Кличко в інтерв’ю «Радіо НВ».

Говорячи про небезпечні території, де можуть бути міни або нерозірвані снаряди, він назвав верхню, північну частину міста – Мінський масив, Оболонь, верхня частина Подільського району, це стосується також напрямку Броварів.

Також, говорячи про небезпеку, Кличко наголосив, що у будь-яку хвилину будь-який будинок у Києві може бути обстріляний.

«Сподіваємося, що у найближчі дні буде додаткова протиповітряна оборона західного, натівського стандарту, яка ще більше захищатиме наше повітря», – наголосив мер Києва.

Міський голова також розповів, що 8-9 травня вирішили не запроваджувати тривалу комендантську годину, оскільки міська влада сподівається, що ці дні минуть без російських обстрілів і паніки серед населення, але виключати провокації з боку ворога не можна.