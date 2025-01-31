У Харкові судитимуть проректора з науково-педагогічної роботи одного з місцевих вишів та двох його спільників, які фіктивно працевлаштували в університеті дев’ятьох людей. Протягом 11 років фіктивні працівники отримали понад 14 млн грн зарплати, які привласнили організатори схеми. Про це повідомила Харківська обласна прокуратура в п’ятницю, 31 січня.

Як встановили слідчі, у 2012 році проректор з науково-педагогічної роботи товаришував з директором харківської фірми, яка довгий час виконувала підрядні ремонтні роботи в закладі освіти, де той працював.



«Разом вони вирішили організувати схему заволодіння бюджетними коштами навчального закладу. Посадовець університету запропонував директору компанії підібрати на посади фіктивних робітників вишу, які не повинні були перебувати на робочих місцях та виконувати інструкції відповідно до займаних посад», – ідеться в повідомленні.

Керівник фірми також залучив до цієї схеми виконроба, який допомагав шукати фіктивних працівників.



«З 2012 по 2023 рік на роботу до університету було прийнято 9 осіб на посади робітників з обслуговування приміщень, серед яких були родичі та знайомі організаторів протиправної оборудки», – додають в прокуратурі.

Фіктивні працівники не з’являлись на роботі та не виконували своїх обов’язків, однак щомісячно їм нараховували заробітну плату та премії. Гроші фігуранти справи ділили між собою. За 11 років загальна сума необґрунтовано нарахованих та виплачених заробітних плат та премій становить майже 14,3 млн грн.



Усіх трьох фігурантів справи обвинувачують у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого повторно, за попередньою змовою групою осіб, у великих і особливо великих розмірах та в умовах воєнного стану (ч. ч. 4, 5 ст. 191 КК України). Їм загрожує до 12 років тюрми з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.

Також посадовцю вишу додатково інкримінують видачу службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів (ч. 1 ст. 366 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від 2 до 4 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (34 – 68 тис. грн) або обмеженням волі строком до 3 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю протягом 3 років.

Доповнено. За даними джерел «Української правди» у правоохоронних органах, йдеться про Національний аерокосмічний університет імені М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут». У справі фігурує колишній ректор вишу – 72-річний Микола Нечипорук.