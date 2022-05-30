Під час обшуків поліція вилучила більше 400 готових до продажу підроблених журналістських посвідчень

У Києві поліція затримала 57-річного директора видавництва, який виготовляв та продава фейкові журналістські посвідчення. Аферист встиг продати 800 посвідчень, повідомила прес-служба управління кіберполіції.

57-річний киянин, директор видавництва, виготовляв та продавав журналістські посвідчення через власний сайт. Замовити собі посвідчення журналіста чи прес-карту міг будь-хто.

«Клієнт мав заповнити відповідну анкету на сайті, вказавши будь-яке ім’я та надіслати фото. Фігурант не здійснював жодних перевірок особи замовника, що давало змогу будь-кому отримати "офіційний" документ», – йдеться у повідомленні поліції.

Ціна фейкового посвідченння журналіста становила від 3 до 5 тис. грн(фото кіберполіції)

Також, за бажанням клієнта, правопорушник виготовляв підробки прес-карти акредитації Міністерства оборони України. Ціна підробленого посвідчення становила від 3000 до 5000 грн, все залежало від терміну дії. Аферист встиг продати близько 800 посвідчень.

Аферист виготовляв прес-карти акредитовані Міністерством оборони України (фото кіберполіції)

Під час обшуків вдома в чоловіка, поліція знайшла комп'ютер, у якому була база даних замовників та «чорнові» записи. Також правоохоронці вилучили більше 400 готових до продажу підроблених журналістських посвідчень, а також 50 довідок для отримання травматичної зброї.

За підробку документів 57-річному киянину загрожує до п'яти років позбавлення волі. Наразі правоохоронці встановлюють замовників фейкових посвідчень.