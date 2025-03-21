СБУ викрила злочинну схему у Київській міській державній адміністрації

Служба безпеки України у п’ятницю, 21 березня, повідомила про викриття злочинної схеми з розкрадання соцдопомоги у Київській міській державній адміністрації.



Слідчі з’ясували, що до шахрайської схеми причетні 4 людей, серед яких:

дві заступниці очільника Департаменту соціальної та ветеранської політики КМДА.

Колишній топчиновник Київської міськдержадміністрації, який сьогодні є керівником однієї зі столичних психлікарень та компанії медико-соціального профілю. Нещодавно СБУ затримала його на спробі втечі за кордон.

Комерційний директор компанії, яка виграла тендер КМДА.

Зловмисники організували механізм розкрадання грошей, виділених на фінансування киян, які страждають невиліковними захворюваннями. Для цього посадовці КМДА уклали договір з компанією спільника на загальну суму 149 млн грн.

За ці гроші підрядники мали здійснювати щоденний паліативний догляд за тяжкохворими українцями, купувати ліки та продукти. Замість цього майже третину грошей вони витратили на придбання авто преміумкласу та елітної нерухомості, які нібито використовували для потреб пацієнтів.

«Так, наприклад, один з нових позашляховиків Porsche Cayenne, придбаних цією компанією, зловмисники використовували самі, але формально він значився як автомобіль для перевезення тяжкохворих», – розповіли в СБУ.



Також під час розслідування встановили, що власник підрядної компанії безпідставно оформив собі 2 групу інвалідності, щоб отримати бронь від мобілізації.



Всім чотирьом організаторам схеми повідомили про підозру відповідно до вчинених злочинів. Їм загрожує позбавлення волі на строк до 12 років.

Нагадаємо, 4 березня слідчий суддя ВАКС підтримав позицію прокурора та обрав запобіжний захід до ексначальника військ зв’язку ЗСУ, якого підозрюють у заволодінні грошима під час створення автоматизованої системи «Дзвін».