Під час створення автоматизованої системи «Дзвін» розікрали понад 246 млн грн

У вівторок, 4 березня, слідчий суддя ВАКС підтримав позицію прокурора та обрав запобіжний захід до ексначальника військ зв’язку ЗСУ, якого підозрюють у заволодінні грошима під час створення автоматизованої системи «Дзвін». Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

4 березня Вищий антикорупційний суд частково задовольнив клопотання детективів НАБУ, погоджене прокурором САП, та застосував до генерал-майора запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 2 млн грн. Крім цього, він також має:

⁠⁠прибувати до детектива, прокурора, суду за першим викликом,

не відлучатись із Києва та Київської області без дозволу слідчого, прокурора або суду,

повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та роботи,

⁠утримуватися від спілкування з приводу кримінальної справи з іншими підозрюваними та свідками,

здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт,

носити електронний браслет.

Нагадаємо, 19 лютого САП і НАБУ повідомили про викриття масштабної корупційної схеми у сфері оборони. Під час створення автоматизованої системи «Дзвін» розікрали понад 246 млн грн. Серед підозрюваних опинилися:

колишній заступник начальника Генерального штабу ЗСУ, генерал-лейтенант;

ексначальник військ зв’язку ЗСУ, генерал-майор;

ексначальник управління розвитку автоматизації Генерального штабу ЗСУ, полковник;

директор приватного товариства – головний виконавець контракту.

Відомо, що під час слідства детективи і прокурори зіштовхнулись зі спробами завадити розслідуванню.