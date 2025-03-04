Підозрюваному у розкраданні грошей ексначальнику військ зв'язку ЗСУ призначили запобіжний захід
Підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді застави в 2 млн грн
У вівторок, 4 березня, слідчий суддя ВАКС підтримав позицію прокурора та обрав запобіжний захід до ексначальника військ зв’язку ЗСУ, якого підозрюють у заволодінні грошима під час створення автоматизованої системи «Дзвін». Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.
4 березня Вищий антикорупційний суд частково задовольнив клопотання детективів НАБУ, погоджене прокурором САП, та застосував до генерал-майора запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 2 млн грн. Крім цього, він також має:
- прибувати до детектива, прокурора, суду за першим викликом,
- не відлучатись із Києва та Київської області без дозволу слідчого, прокурора або суду,
- повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та роботи,
- утримуватися від спілкування з приводу кримінальної справи з іншими підозрюваними та свідками,
- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт,
- носити електронний браслет.
Нагадаємо, 19 лютого САП і НАБУ повідомили про викриття масштабної корупційної схеми у сфері оборони. Під час створення автоматизованої системи «Дзвін» розікрали понад 246 млн грн. Серед підозрюваних опинилися:
- колишній заступник начальника Генерального штабу ЗСУ, генерал-лейтенант;
- ексначальник військ зв’язку ЗСУ, генерал-майор;
- ексначальник управління розвитку автоматизації Генерального штабу ЗСУ, полковник;
- директор приватного товариства – головний виконавець контракту.
Відомо, що під час слідства детективи і прокурори зіштовхнулись зі спробами завадити розслідуванню.