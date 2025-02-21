Мова йде про колишнього керівника «Укрспецекспорту» 53-річного Дмитра Перегудова

НАБУ і САП у четвер, 20 лютого, повідомили про викриття колишнього керівника одного з державних спецекспортерів на масштабному відмиванні грошей. Правоохоронці не називають прізвища підозрюваного, але за даними «Центру протидії корупції», йдеться про колишнього керівника «Укрспецекспорту» 53-річного Дмитра Перегудова.

На сайті Національного антикорупційного бюро України йдеться, що в межах розслідування заволодіння коштами концерну «Укроборонпром» встановили, що підозрюваний колишній посадовець у змові з іншими незаконно переказував гроші держпідприємств на рахунки іноземних компаній. Гроші переказували під виглядом «агентських послуг» з продажу української військової техніки. За даними слідчих, загальна сума переказів перевищує 46 млн доларів.

Щонайменше 13 млн євро було переведено через низку транзитних компаній на рахунках чиновника. Надалі він використав їх для купівлі елітної нерухомості у Франції, серед якої:

вілла за 86 млн грн;

виноробня, корпоративні права та 105 земельних ділянок на загальну суму у 229 млн грн;

27 виноробних ділянок – 37 млн грн.

Наразі на майно французьким судом накладено арешт, а тим часом НАБУ домагатиметься екстрадиції підозрюваного в Україну.

«Для приховування походження коштів використовувалися банківські рахунки в різних країнах, що вимагало міжнародної співпраці в межах розслідування. 20 лютого 2025 року експосадовцю повідомили про підозру у причетності до заволодіння понад 387 млн грн. Досудове слідство триває», – додають у повідомленні.

Що відомо про Дмитра Перегудова

Перегудов очолював «Укрспецекспорт» у 2012-2013 роках. А також у лютому-червні 2012 року обіймав посаду голови «Укроборонпрому».

У січні 2022 року Вищий антикорупційний суд заочно заарештував його за підозрою у заволодінні майже 23,5 млн доларів на контрактах з урядом Іраку.

Нагадаємо, 19 лютого САП і НАБУ повідомили про викриття масштабної корупційної схеми під час створення автоматизованої системи Центру оперативного керівництва ЗСУ «Дзвін».