Зловмисники завезли в Україну під виглядом гумдопомоги щонайменше 200 авто

Поліція викрила киянку та її спільника, які завозили з Європи в Україну автомобілі, призначені для військових, та перепродавали їх. При цьому вони використовували документи благодійного фонду, керівник якого помер на початку 2024 року. Про це у четвер, 20 лютого, повідомили у пресслужбі Нацполіції.

За даними слідчих, 42-річна киянка організовувала ввезення авто на територію України та відповідала за їхнє оформлення. Її 35-річний спільник працював з покупцями та брав гроші за машини. Протягом двох років спільники завезли в Україну з Європи щонайменше 200 автомобілів.

«При розмитненні використовували статутні документи, печатки та цифрові підписи одного з благодійних фондів. Це давало їм можливість пройти митне оформлення за пільговими умовами. При цьому понад 140 автомобілів було оформлено з використанням електронного підпису на той час вже померлого очільника благодійної організації», – йдеться у повідомленні.

Поліцейські під виглядом покупців здійснили купівлю у зловмисників мікроавтобуса Ford Transit та позашляховика Mitsubishi Pajero, які завези в Україну нібито для Сил оборони. За два авто кияни вимагали 17 тис. доларів. Крім того, правоохоронці провели низку обшуків та вилучили 17 автомобілів, які кияни планували продати.

Зловмисникам оголосили підозри у незаконному використанні гуманітарної допомоги з метою прибутку (ч. 3 ст. 201-2 Кримінального кодексу України). Їм загрожує до 7 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Київщині правоохоронці викрили голову благодійної організації та волонтера за продаж автомобілів, які завезли в Україну під виглядом допомоги. Їх затримали під час спроби продати чотири автомобілі за 19 400 доларів.