У Львові відбудеться міжнародна зустріч сімейних лікарів

У Львові 28 серпня відбудеться міжнародна зустріч сімейних лікарів

У Львові 28 серпня кращі сімейні лікарі з 28 країн світу ділитимуться своїм досвідом у сфері первинної медичної допомоги. 50 українських медиків зможуть обговорити трансформацію первинної допомоги з закордонними колегами, повідомляє МОЗ.

Аби стати учасником цієї зустрічі, МОЗ напередодні запропонувало сімейним лікарям, терапевтам, педіатрам написати коротке есе на тему: «Шляхи покращення первинної медичної допомоги: мій план дій».

Усім, хто напише есе, МОЗ обіцяло надіслати запрошення на зустріч, а 10 медикам, чиї есе визнають найкращими, надати фінансову підтримку для відвідання заходу: МОЗ України у співпраці з ВООЗ покриє їхні видатки на транспорт, проживання і харчування.

МОЗ отримало 50 есе від сімейних лікарів, терапевтів, педіатрів з різних міст України. Усі вони отримали запрошення на участь у міжнародній зустрічі сімейних лікарів.

Серед 10 лікарів–переможців, чиї есе визнали найкращими і яким МОЗ спільно з ВООЗ покриє фінансові витрати, є три лікарі з Львівської області, а саме: Бараняк Іванна, сімейна лікарка з Дрогобича, Мороз Ірина, терапевт зі Стрия і Павлішевський Олександр, сімейний лікар з Червонограда.

Міжнародна зустріч відбудеться у рамках щорічного засідання Комітету WICC - організації, яка розробляє та підтримує впровадження класифікацій у сфері сімейної медицини та загальної практики з метою поліпшення якості медичних послуг по всьому світу.