Лікарі 11 медзакладів Львова отримуватимуть гроші за конкретно надані послуги

Декларації з лікарями підписали майже 400 тисяч львів'ян

У серпні 11 медичних закладів Львова, які надають первинну медичну допомогу, підписали договори з Національною службою здоров’я України (НСЗУ). І з 1 жовтня оплата праці сімейних лікарів (терапевтів, педіатрів) зміниться: зарплата у лікарів, які підписали з пацієнтами найбільше декларацій, має суттєво зрости.

У четвер, 16 серпня, НСЗУ оприлюднила список міст-лідерів, в яких усі медичні заклади, що надають первинну медичну допомогу, підписали договори з НСЗУ. Серед них є і Львів.

«У Львові всі 11 медичних закладів, які надають первинну медичну допомогу, підписали договори з НСЗУ. Була вимога: заходити в НСЗУ єдиною територіальною одиницею. Тобто, якби хоч один медзаклад Львова не пройшов, то не пройшли б усі. У четвер, 16 серпня, усі 11 медзакладів отримали підтвердження від НСЗУ про підписання договорів», - повідомила ZAXID.NEТ заступниця начальника управління охорони здоров’я ЛМР Наталія Літвінська.

Які медзаклади Львова підписали договори з НСЗУ?

У серпні договори з НСЗУ підписали: 1, 3, 4 і 5 міські клінічні лікарні, 10 міська лікарня, а також 1, 2, 3, 4, 5 і 6 міські поліклініки.

У Львові первинну медичну допомогу, за словами Наталії Літвінської, надають 525 лікарів, з них – 490 сімейних лікарів і 35 педіатрів і терапевтів.

З 1 жовтня 2018 року зарплата лікарів «первинки» має суттєво зрости, адже НСЗУ буде платити лікарям за конкретно надані послуги згідно з встановленими тарифами. У виграші будуть ті лікарі, які підписали з пацієнтами найбільше декларацій.

Декларації з лікарями підписали майже 400 тисяч львів’ян

Станом на 17 серпня у Львові обрали свого лікаря і підписали з ним декларацію майже 400 тисяч містян, 52,2%. З 1 жовтня надані їм медичні послуги буде оплачувати НСЗУ.

Чимало львів’ян, які ще не обрали свого лікаря і не підписали з ним декларацію, задаються питанням: а як надаватимуть послуги їм?

Обмежень у часі щодо підписання декларацій з лікарями, як каже Наталія Літвінська, нема. Пацієнт може підписати декларацію будь-коли, навіть під час свого першого візиту: і у жовтні, і у листопаді тощо. Єдине, що коли зволікатиме, то може не потрапити на прийом до лікаря, у якого хотів би проконусультуватися. Сімейний лікар, який підписав 1800 декларацій (терапевт- 2000, педіатр – 900), обслуговуватиме виключно пацієнтів, з яким підписав декларацію. Пацієнта без декларації прийматимуть лікарі, які підписали недостатню кількість декларацій.

Утім, рано чи пізно, обрати свого лікаря і підписати з ним декларацію, змушені будуть усі громадяни, інакше за надані медичні послуги їм доведеться заплатити з власної кишені.

Відколи? Роз’яснення з цього приводу дав заступник міністра охорони здоров’я Павло Ковтонюк.

«До 2020 року діятиме перехідний період, коли лікарі, які мають підписані з пацієнтами декларації, отримуватимуть оплату за них від НСЗУ, а за пацієнтів, які не мають підписаного договору, але звернулися до лікаря, заплатить держбюджет за “старими” правилами. Направлення до фахівців лікар так само даватиме навіть пацієнтам без підписаної декларації. З 2020 року “старі правила” фінансування не діятимуть – за пацієнта держава платитиме тільки тому лікарю, з яким підписана декларація. Якщо ви не хворієте і не звертаєтесь до лікаря – можна і не підписувати декларацію. Але якщо захворієте після 2020 року і не матимете договору з лікарем – заплатите за себе з власної кишені», - каже Павло Ковтонюк.

Нагадаємо, медзакладам первинки, які уклали угоди з НСЗУ, з жовтня гроші за одного пацієнта виплачують за такими тарифами: