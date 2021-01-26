У поліції підтвердили, що громадянин України носив маску, рукавички і дотримувався соціальної дистанції

У польському місті Отвоцьк, що неподалік Варшави, громадянина України не пустили в квартиру, яку він орендував ще з кількома людьми, коли дізналися, що він заразився коронавірусом. Про це повідомляє «Польське радіо».

У поліції Отвоцька розповіли, що до патруля на вихідних звернувся громадянин України, який сказав, що його з речами виставили на вулицю.

Чоловік розповів правоохоронцям, що травмувався на роботі і потрапив до лікарні. Там йому зробили тест на коронавірус, який виявився позитивним. «Швидка» привезла його до місця проживання, де він мав перебувати в самоізоляції.

Українець повідомив про своє інфікування власнику житла, і той попросив його спакувати речі і почекати на вулиці, коли по нього приїдуть і відвезуть до місця самоізоляції. Однак ніхто не приїхав, а до квартири співмешканці вже не впустили.

За словами польських правоохоронців, громадянин України носив маску, рукавички і дотримувався соціальної дистанції.

Після розмови поліцейських з власником житла українця пустили до помешкання. Всі, хто в ньому перебував, тепер на карантині.

До слова, раніше стало відомо про те, що українців, які тимчасово або постійно перебувають на території Польщі, безкоштовно вакцинуватимуть від коронавірусу.