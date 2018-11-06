У Росії затримали розшукуваного за напад на ветерана АТО Вербича
Росіянина затримали за виправдання тероризму
Поліція в Калінінграді затримала громадянина Росії В'ячеслава Лукичова, підозрюваного в організації нападу на ветерана антитерористичної операції (АТО) Дмитра Іващенка (Вербича) в Києві. Проте затримали його не через скоєний в Україні злочин.
Як повідомила його адвокатка Марія Бонцлер в ефірі радіостанції «Ехо Москви», анархіста Лукичова і двох його подруг затримали через те, що в соцмережах вони поширили передсмертний лист терориста, який підірвав 31 жовтня бомбу в будівлі управління ФСБ в Архангельську.
Лукичову інкримінують виправдання тероризму.
Як писав ZAXID.NET, у вересні Інтерпол оголосив у розшук громадянина Росії В'ячеслава Лукичева, підозрюваного в організації нападу на ветерана АТО Дмитра Вербича в Києві.
2 травня 2018 року в Києві на вулиці Костянтинівській напали на захисника Донецького аеропорту Дмитра Вербича. Йому заляпали сльозогінним газом очі і намагалися добити молотком по голові. Вербич був госпіталізований з колото-рваними ранами нижньої частини спини.
Колишній військовий був одягнений у футболку з національною українською символікою, що викликало обурення злочинців, які напали на Вербича.
Одній з учасниць нападу на Вербича згодом суд присудив три роки позбавлення волі умовно.
Після скоєння злочину росіянин Лукичев сховався від українських правоохоронців, а 4 травня виїхав до Польщі.