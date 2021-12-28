Санкція статті передбачає ув'язнення від трьох до восьми років

На Волині 68-річний водій трактора МТЗ-80 наїхав на 58-річного жителя селища Шацьк. Аварія сталась на грунтовій дорозі між селами Омеляне та Голядин Ковельського району. Внаслідок отриманих травм чоловік загинув. Слідчі відкрили кримінальне провадження, у разі доведення вини водієві загрожує від трьох до восьми років ув'язнення.

Як повідомили у прес-службі поліції Волині, аварія сталась у понеділок, 27 грудня, на грунтовій дорозі між селами Омеляне та Голядин Ковельського району. 68-річний житель Шацької громади, який був за кермом трактора МТЗ-80 з причіпом, рухався заднім ходом і випадково наїхав на чоловіка.

Внаслідок наїзду потерпілий загинув. Відомо, що йому було 58 років, він проживав у селищі Шацьк.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 ККУ (порушення ПДР особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть). Санкція статті передбачає від трьох до восьми років ув'язнення.