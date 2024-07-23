Випадок стався по обіді 22 липня

У Варшаві, у Бродненському парку, невідомий із ножем напав на двох підлітків з України. Про це увечері 22 липня повідомили «Інтерфакс-Україна» та газета Wyborcza.

«У Бродненській парку 26-річний чоловік із ножем у руці напав на двох 15-річних хлопчиків. Інформація надійшла в поліцію 22 липня після 15:00», – ідеться в повідомленні.

Як зазначили у Варшавському поліцейському управлінні, постраждалих доправили в лікарню, їхній стан невідомий. Поліція затримала 26-річного нападника.

За неофіційними даними, на які посилається Wyborcza, 26-річним нападником виявився громадянин Узбекистану, а на місце події він приїхав із рюкзаком однієї з кур'єрських компаній, що доставляє їжу додому.

«Постраждалі 15-річні – за нашою інформацією: українці – мають поранення на руках і животі. З ними були їхні однолітки, але вони не постраждали», – зазначили польські журналісти.

Нагадаємо, у червні у німецькому Франкфурті-на-Майні 19-річний громадянин Афганістану з ножем напав на 41-річну українку. Українка сиділа у парку, коли до неї ззаду підійшов нападник, схопив за плече і завдав кілька ударів розкладним ножем у голову та шию.