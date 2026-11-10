Цезарій Томчик повідомив, що угода між сторонами наближається до завершення

Варшава розраховує отримати доступ до українських технологій дронів та засобів протидії безпілотникам. Заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик у вівторок, 10 листопада, повідомив, що угода між сторонами наближається до завершення.

«Україна погодилася надати Польщі необхідні нам технології для боротьби з безпілотниками», – сказав посадовець.

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Відомо, що Томчик прибув до Києва разом із першим заступником начальника Генерального штабу Збройних сил Польщі генералом Каролем Домановським. Однією з тем їхнього візиту є можливе передання Україні двох польських винищувачів МіГ-29.

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За словами Томчика, домовленість щодо обміну технологіями наближається до завершення, однак сторони ще узгоджують деталі.

Крім того, Київ і Варшава обговорюють поглиблення співпраці в межах антибалістичної коаліції, мета якої – розвивати спроможності з перехоплення ракет. До ініціативи, окрім України та Польщі, долучилися Велика Британія, Німеччина, Франція, Італія, Іспанія, Швеція, Норвегія, Данія та Нідерланди. Польща приєдналася до коаліції у вересні. Країна готова посилити її можливості за допомогою радіолокаційних систем P-18PL. Як зазначив Томчик, ці радари мають дальність дії до 2000 км і будуть розміщені на польській території, працюючи в інтересах Польщі, НАТО, України та всієї коаліції.

Водночас одним із ключових завдань ініціативи він назвав розробку ракети, здатної перехоплювати інші ракети. Для цього, за його словами, необхідно об’єднати технологічні можливості компаній і країн-учасниць.

Також під час переговорів очікується обговорення створення в Польщі центру технічного обслуговування ракет PAC-3, які використовують зенітно-ракетні комплекси Patriot.

Нагадаємо, у грудні 2025 року Україна та Польща обговорювали передачу Києву польських винищувачів МіГ-29 в обмін на українські технології у сфері безпілотників і ракет. Однак сторони не досягли домовленості через суперечки щодо обміну технологіями. У липні 2026 року Варшава повідомила, що отримала пропозицію від іншої країни НАТО щодо цих літаків, але наголосила, що пріоритетом залишаються переговори з Україною.

13 серпня стало відомо, що Україна та Польща наблизилися до укладення угоди, за якою Варшава може передати Києву радянські винищувачі МіГ-29 в обмін на українські безпілотники та технології їхнього виробництва. Зокрема, польській стороні можуть запропонувати 1500 далекобійних дронів.