Знищена російська військова авіація

Сили оборони України цієї доби знищили два російські гелікоптери і склад боєприпасів росіян. Крім того, бійці ЗСУ знищили 23 «Shahed-136» із 28, які випустила Росія, йдеться в повідомленні Генерального штабу ЗСУ у Facebook.

Як розповіли у відомстві, українська авіація завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також п'ять ударів по позиціях зенітно-ракетних комплексів окупантів.

Підрозділи ракетних військ і артилерії крім складу боєприпасів уразили два пункти управління та два райони зосередження живої сили загарбників.

Росія протягом доби завдала одного ракетного удару, а також здійснила близько 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. В результаті ворожих ударів постраждала цивільна інфраструктура та мирне населення.

Також у Генштабі заявили про знищення складу боєприпасів, близько 15 одиниць військової техніки різного типу та поранення понад 150 росіян у районах Бердянська, Токмака та Пологів Запорізької області.