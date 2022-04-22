Серед збитих повітряних цілей три російські винищувачі

За останню добу, 21 квітня, сили української протиповітряної оборони знищили одразу 15 повітряних цілей російських окупантів.

За даними командування Повітряних сил ЗСУ, майже одночасно на Ізюмському напрямку зенітні ракетні підрозділи повітряного командування «Схід» знищили одразу два російські літаки. Попередньо – Су-34 та Су-35. Десантники доповнили статистику збитих бортів ворога штурмовиком Су-25 та вертольотом Мі-8. Ще один гелікоптер Мі-8 – збили морські піхотинці.

Цього ж дня українські бійці знищили дев’ять безпілотників оперативно-тактичного рівня «Орлан-10».

«Не може не радувати і той факт, що до демілітаризації російської авіації та знищення пілотів-убивць долучаються воїни Національної гвардії України, які повідомляють про збиття «Алігатора» – вертольота Ка-52 рашистів», – розповіли в командуванні Повітряних сил.

Отже, за підсумками доби 21 квітня уражено 15 повітряних цілей:

три літаки (попередньо Су-34, Су-35, Су-25);

три вертольоти (два Мі-8 та один Ка-52);

дев’ять БпЛА ОТР («Орлан-10»).

За даними Генштабу ЗСУ, за час великої війни українські воїни знищили вже понад 170 літаків та 150 гелікоптерів.