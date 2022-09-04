ЗСУ знищують окупантів та наносять удари по пунктах управління та бойовій техніці

За інформацією Генерального штабу Збройних сил України, Сили оборони відбили ворожі атаки у восьми населених пунктах. Українські захисники утримують займані позиції та не допускають просування ворога по українських територіях.

«Нашим підрозділам вдалося успішно відбити атаки ворога в районах населених пунктів Краснопілля, Бахмутське, Бахмут, Майорськ, Зайцеве, Кодема, Соледар та Первомайське», – повідомили в зведенні Генштабу.

Також зазначається, що ракетні війська та артилерія наземних угруповань продовжують виконувати завдання з контрбатарейної боротьби, порушення системи управління та логістичного забезпечення противника.

Українські військові не припиняють наносити удари по пунктах управління, районах зосередження бойової техніки та особовому складу ворога.

У Генштабі також розповіли, що окупанти завдали 14 ракетних та понад 15 авіаційних ударів по військових та цивільних об’єктах. Внаслідок обстрілів постраждала цивільна інфраструктура в районах населених пунктів Харків, Миколаїв, Вознесенськ, Очаків, Сухий Ставок.

Відомо, що в районі населеного пункту Херсон російські військовослужбовці 127-го полку 1-го армійського корпусу підняли бунт, написали відмову від участі у бойових діях. Однією з причин є незадовільне забезпечення: на передових позиціях особовий склад цього полку залишився навіть без води. Частину військовослужбовців забрали представники контррозвідки противника, подальша їх доля невідома.