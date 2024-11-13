Обмеження діятимуть упродовж дня

В Україні у середу, 13 листопада, для бізнесу та промисловості обмежили споживання електроенергії. Про це повідомляє «Укренерго».

Світло для бізнесу та промислових підприємств відключатимуть протягом 13 листопада через:

короткострокове зниження потужності маневрової генерації,

суттєве зменшення обсягів імпорту електроенергії.

Обмеження діятимуть упродовж дня. Енергетики зазначають, що після усунення проблем ввечері обмеження будуть скасовані. Жодних відключень для населення не передбачається.

«Просимо раціонально використовувати електроенергію, особливо в години максимального споживання», – додають у дописі.

Нагадаємо, вранці понеділка, 11 листопада, у Києві та низці областей України запроваджували екстрені відключення електроенергії у звʼязку з загрозою ударів по енергетиці. Обмеження застосовували у Києві, Київщині, Одещині, Дніпропетровщині та Донеччині. Аварійні відключення також діяли у Черкаській, Сумській, Харківській, Миколаївській та Кіровоградській областях.