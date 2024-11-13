«Укренерго» запровадило відключення світла для бізнесу та промисловості
Жодних обмежень для населення не передбачається
В Україні у середу, 13 листопада, для бізнесу та промисловості обмежили споживання електроенергії. Про це повідомляє «Укренерго».
Світло для бізнесу та промислових підприємств відключатимуть протягом 13 листопада через:
- короткострокове зниження потужності маневрової генерації,
- суттєве зменшення обсягів імпорту електроенергії.
Обмеження діятимуть упродовж дня. Енергетики зазначають, що після усунення проблем ввечері обмеження будуть скасовані. Жодних відключень для населення не передбачається.
«Просимо раціонально використовувати електроенергію, особливо в години максимального споживання», – додають у дописі.
Нагадаємо, вранці понеділка, 11 листопада, у Києві та низці областей України запроваджували екстрені відключення електроенергії у звʼязку з загрозою ударів по енергетиці. Обмеження застосовували у Києві, Київщині, Одещині, Дніпропетровщині та Донеччині. Аварійні відключення також діяли у Черкаській, Сумській, Харківській, Миколаївській та Кіровоградській областях.