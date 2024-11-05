Українці у разі купівлі сонячних панелей, вітрових установок та накопичувачів електроенергії зможуть утримувати субсидії. Уряд 5 листопада визначив умову, за якою пільги зберігатимуться.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів, що влада заохочує громадян до енергонезалежності. Зокрема, мова йде про встановлення альтернативних джерел живлення – сонячних панелей, вітрових установок, накопичувачів електроенергії. Відтак уряд встановив, за якої умови мешканці не втрачатимуть субсидій, при встановленні таких джерел. Повідомляють, що вартість встановленого енергетичного обладнання не має перевищувати 150 тис. грн.

«Сьогодні доручаємо Мінсоцполітики розробити та внести на розгляд уряду відповідний проєкт рішення. У його основі буде проста та зрозуміла норма – якщо вартість встановленого енергетичного обладнання не перевищує 150 тис. грн, субсидія за родиною зберігається», – додав Шмигаль.

Відтак Мінсоцполітики має розробити механізм, за яким розмір субсидії на оплату електроенергії не буде зменшуватись, навіть у разі перебоїв електропостачання.

До слова, раніше при купівлі товарів на суму понад 50 тис. грн виплата субсидій припинялася.

Кому надають субсидію та як її отримати

Субсидію в Україні призначають людям, дохід яких не дозволяє самостійно платити за житлово-комунальні послуги. Оформити її можна онлайн на порталі «Дія» та офлайн в органах соціального захисту населення за місцем реєстрації.

Відсоток платежу для кожної сім’ї розраховується індивідуально. Під час розрахунків беруть до уваги:

заробітну плату мешканців,

пенсію,

стипендію,

соціальні виплати,

допомогу по безробіттю,

грошові перекази, отримані з-за кордону.

Нагадаємо, у березні Міністерство цифрової трансформації спростило функціонал сервісу державних послуг «Дія» для оформлення субсидії.