У Генштабі повідомили, що після проведення псевдореферендумів на окупованих територіях України та мобілізації російська влада може вдатись до ескалації на фронті. Про це під час брифінгу повідомив начальник оперативного управління Генштабу ЗСУ генерал Олексій Громов.

«Мобілізаційні заходи в країні-агресорі тривають. Після проведення псевдореферендумів та нарощування противником угруповань своїх сил не виключається ескалація обстановки», – зазначив Громов.

Він зазначив, що, насамперед, можливі ворожі обстріли об’єктів критичної інфраструктури, а також одночасні спроби активізувати бойові дії з метою захоплення територій всієї Донецької, Запорізької та Херсонської областей України.

Зазначимо, що сьогодні Громов також розповів, що в Росії від початку оголошення мобілізації уже призвали 100 тисяч осіб.