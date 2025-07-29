Четверо людей перебували у стані клінічної смерті, реанімувати їх не вдалося

У понеділок ввечері, 28 липня, в дельті Дунаю, поблизу румунського міста Суліна перекинувся туристичний моторний човен із 14 пасажирами на борту. Про це повідомила румунська газета Adevărul.

Повідомлення про інцидент надійшло на екстрену лінію 28 липня близько 21:30. На місце події відправили рятувальні сили, зокрема, пожежників, берегову охорону, поліцію та швидку допомогу.

З’ясувалося, що на борту човна було 14 людей, шестеро туристів, які мали на собі рятувальні жилети, змогли дістатися берега самостійно. Ще четверо перебували у стані клінічної смерті, реанімувати їх не вдалося, серед них є дитина. Також 10 людей були доставлені до лікарні в Суліні для огляду, одну з них госпіталізували. Троє пасажирів вважаються зниклими безвісти.

За попередніми даними, аварія сталася під час раптового погіршення погодних умов. Усі обставини інциденту з’ясовуються.

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