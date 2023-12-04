Власником предметів виявився 46-річний житель Тернополя

В Тернополі невідомий чоловік попросився в туалет в лікарню і залишив там пістолет та набої. Зброю за батареєю біля унітаза виявила прибиральниця, яка і впустила чоловіка у вбиральню. Завідувач одного з відділень медзакладу викликав правоохоронців, які встановили особу власника пістолета.

Вогнепальну зброю в одній із лікарень Тернополя прибиральниця знайшла ще на початку листопада, але правоохоронцям лише в грудні вдалося встановити особу власника, повідомили ZAXID.NET в поліції. На місце знахідки виїжджала слідчо-оперативна група. Під час перевірок з’ясувалося, що заборонені предмети знаходилися в службовому туалеті, до якого доступ має лише персонал. Правоохоронці почали опитувати свідків. Прибиральниця, яка знайшла вогнепальну зброю, розповіла, що в приміщення попросився невідомий.

«Жінка впустила чоловіка, а коли він вийшов, то за батареєю побачила сторонні речі. Експертиза підтвердила, що зброя бойова – це револьвер типу “Наган”», – повідомили в поліції Тернопільщини в понеділок, 4 грудня.

Працівники кримінальної поліції встановили ймовірну особу власника. Це – 46-річний тернополянин. В поліції ZAXID.NET розповіли, що скоріш за все чоловік не ховав у туалеті вогнепальну зброю, а пістолет йому випав зі сумки.

Правоохоронці вже оголосили чоловіку про підозру відповідно до ч. 1 ст. 263 КК України (Носіння, зберігання вогнепальної зброї без дозволу). Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Процесуальне керівництво здійснює Тернопільська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону. Чоловіку загрожує позбавлення волі на строк від трьох до семи років.