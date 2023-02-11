В Україні створять центр гуманітарного розмінування, який виконуватиме функції аналітичного центру й узагальнюватиме інформацію щодо відповідних потреб в міністерств, ОВА, країн-партнерів та міжнародних організацій. Про це повідомив в Telegram-канал прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Під час сьогоднішньої наради МВС, Міноборони, Мінекономіки та ДСНС було порушено питання гуманітарного розмінування в Україні, а також обов’язків майбутньої установи.

«Український центр гуманітарного розмінування покращить координацію між усіма суб’єктами протимінної діяльності. А також дасть можливість залучити всі можливі ресурси для проведення розмінування», – повідомив прем'єр-міністр.

В уряді нагадали, що гуманітарне розмінування є першим етапом відновлення деокупованих територій, адже Україна стала однією з найбільш забруднених мінами й снарядами країн у світі.

Як інформував ZAXID.NET, в Україні з'явилася інтерактивна мапа замінованих територій. Проект мапи запустили на сайті Державної служби з надзвичайних ситуацій.

На інтерактивній мапі позначені всі місця в Україні, де вже виявлені або імовірно знаходяться вибухонебезпечні предмети. Для кожного такого місця вказано характер небезпеки.