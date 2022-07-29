У п'ятницю, 29 липня, Верховна Рада ухвалила законопроекти №7481 та №7352, якими розширила перелік осіб, які не підлягають призову під час мобілізації та мають право на відстрочку від мобілізації.

Законопроект №7481 на засіданні 29 липня підтримали 282 нардепи. Документ вносить зміни до закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію.

Тепер відстрочку даватимуть тим, хто втратив на війні чоловіка чи дружину, сина, доньку, батька, матір, діда, бабусю, рідного брата чи сестру, а також тим, чиї рідні зникли безвісти.

Також 281 голосом Рада підтримала законопроект № 7352, який вносить зміни у закон про мобілізацію щодо відстрочки від призову на військову службу певних категорій осіб.

Депутати дозволили давати відстрочку науковим, науково-педагогічним та педагогічним працівникам без наукового ступеня, якщо вони працюють у наукових установах та закладах освіти за основним місцем роботи щонайменше на 0,75 ставки.

Закони набирають чинності з дня, наступного за днем їхнього опублікування.