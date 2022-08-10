Досі у Львові працювали 9 тролейбусних маршрутів та 7 трамвайних

З четверга, 10 серпня, у Львові починає курсувати новий тролейбусний маршрут №38 – з проспекту Івана Павла ІІ (колишньої вул. Хуторівки) до площі Кропивницького. На лінії працюватимуть 8 тролейбусів у робочі дні та сім – у вихідні. Інтервал руху – 10-11 хв.

У той же час тролейбуси №23, які сполучали вул. Ряшівську та просп. Івана Павла ІІ (колишню вул. Хуторівку), почали курсувати за новим маршрутом: вони повернулися до попереднього маршруту та сполучають автовокзал на вулиці Стрийській і вулицю Ряшівську.

Загальна довжина нового тролейбусного маршруту №38 становить 18,5 км. Він став десятим у місті та з’єднує три райони – Сихівський, Франківський і Залізничний. Тролейбуси курсують за маршрутом: пл. Кропивницького – ТЦ «Скриня» – вул. Кульпарківська – вул. Володимира Великого – вул.Рубчака – вул. Стрийська – просп. Івана Павла ІІ (колишня вул. Хуторівка) та у зворотньому напрямку.

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«Раніше за таким сполученням курсував автобусний маршрут №38, і, щоб аби забезпечити якісне сполучення між Сиховом та районом пл. Кропивницького, відкриваємо новий тролейбусний маршрут. Задля цього додатково облаштовували контактну мережу та нові платформи на вул. Кульпарківській», – розповів директор департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури ЛМР Олег Забарило.

Натомість маршрут тролейбуса №23 пролягатиме через вул. Стрийську – вул. Рубчака – вул. Тролейбусну – вул. Володимира Великого – вул. Виговського – вул. Патона та вул. Ряшівську. Щодня на лінії працюватиме 6 транспортних одиниць з інтервалом руху 9-10 хв. Довжина маршруту становить 16,4 км.

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Зазначимо, що досі у Львові працювали 9 тролейбусних маршрутів та 7 трамвайних.