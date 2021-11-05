Перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко спростував інформацію про те, що народним депутатам безкоштовно робитимуть тести для виявлення коронавірусної хвороби Covid-19. Напередодні таку інформацію оприлюднив народний депутат від «Слуги народу», однопартієць Корнієнка Микола Тищенко.

«Немає безкоштовного тестування [на виявлення Covid-19] для депутатів. Це все нісенітниця, яку поширюють у медіа спеціально налаштовані люди та плутають і депутатів у тому числі, хоча ми вже їх інформували. Це все проводитиметься за межами Верховної Ради: будуть спеціальні пункти тестування, як звичайні на антиген, і на комерційній основі і депутати, і не депутати, і працівники апарату Верховної Ради, і представники медіа [зможуть зробити там тест]. Більше того, вони будуть просто на вулиці розташовані», – пояснив Корнієнко у коментарі журналістам у кулуарах парламенту в п'ятницю, 5 листопада, повідомила агенція «Інтерфакс-Україна».

Водночас він зазначив, що питання щодо можливості проводити тестування депутатів за державні кошти обговорювалося, після чого стало зрозуміло, «що, виходячи з кошторису Верховної Ради, немає таких статей, немає таких можливостей». «Є медичне обслуговування, але воно не бюджетується на Верховну Раду, а на Державне управління справами, а це зовсім інша історія – це не ми», – уточнив політик.

Зазначимо, що в четвер, 4 листопада, народний депутат від «Слуги народу» Микола Тищенко заявив, що депутатів, які не мають ковід-сертифікатів, тестуватимуть на коронавірус безкоштовно.

2 листопада народні депутати заборонили відвідувати верховну раду людям без ковід-сертифікатів. На період дії карантину для відвідування Верховної Ради необхідно буде пред’явити або сертифікат про вакцинацію, або негативний результат тесту на коронавірус, або довідку про одужання.

4 листопада лідер парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що мінімум троє його однопартійців відмовилися вакцинуватись від коронавірусу. Водночас точна кількість таких депутатів у всьому парламенті невідома.