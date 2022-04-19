Державна прикордонна служба (ДПСУ) продовжила громадянам України можливість виїжджати закордон за внутрішнім паспортом. Цей дозвіл діяв із 24 лютого, однак з 16 квітня його скасували, дозволивши перетинати кордон лише з закордонним паспортом.

Із початком повномасштабної війни в Україні з 24 лютого Держприкордонслужба дозволила українцям виїжджати закордон за внутрішніми паспортами, адже не всі біженці мали з собою закордонний паспорт. Однак 16 квітня, через спад ажіотажу на кордонах, українці знову могли перетинати кордон лише із закордонним паспортом, за винятком мешканців областей, де ведуть активні бойові дії.

Ввечері, 18 квітня, у Держприкордонслужбі повідомили, що відновили можливість виїжджати закордон за внутрішнім паспортом для усіх українців.

«Рішення прийнято, зважаючи на ситуацію, що складається на території України під час воєнного стану, коли громадяни України не можуть швидко і вчасно оформити паспорт громадянина України для виїзду закордон», – йдеться у повідомленні ДПСУ.

Діти до 16 років можуть виїжджати за кордон за наявності паспорта громадянина України або свідоцтва про народження. При цьому, якщо дитина закордон вивозить один з батьків, то дозвіл від іншого з батьків не потрібен.

У ДПСУ нагадують, що внутрішні українські паспорти не є підставою для легалізації за кордоном, тому порадив таки брати з собою закордонний паспорт.