Харківська, Донецька та Луганська область найближчим часом триматимуть оборону від все сильніших ворожих атак. Місцевих просять евакуюватись, щоб не наражатись на небезпеку через ймовірне посилення російської агресії. Ми ніколи не забудемо, що зробили росіяни у Бучі, Маріуполі, інших прекрасних українських містах, а ЗСУ продовжують мужньо боронити нас від окупантів, аж до перемоги.

ZAXID.NET підсумовує сорок другий день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Росіяни завдали авіаудару по нафтобазі і заводі у Дніпропетровській області, а на Донеччині відкрили вогонь по мирних мешканцях, які чекали на отримання гуманітарної допомоги.

У практично повністю знищеному росіянами Маріуполі ворог починає використовувати мобільні крематорії для приховування злочинів. Тіла вбитих українців збирають і спалюють місцеві колаборанти.

Про масове винищення росіянами й жителів селище Бородянка на Київщині розповідає місцева влада. Окупанти бомбардували багатоповерхівки і стріляли в тих, хто намагався розкопувати завали.

Відомо, що російські ракети по мирних українських містах запускає Грігорій Брєєв – військовий з Вінниччини, який зрадив присязі у 2014 році.

Мешканців трьох українських областей – Харківської, Донецької та Луганської, закликають якнайшвидше покинути регіони. Через можливе посилення російської агресії, пізніше людям буде складно виїхати з областей.

Втрати російських окупантів

Українські десантники знищили підрозділ радіоелектронної боротьби окупантів, а на Чернігівщині один український танк вступив у бій з цілою колоною російської бронетехніки.

Станом на ранок 6 квітня втрати Росії серед особового складу становлять понад 18600 військових. Також було знищено:

танків – 684 (+8);

бойових броньованих машин (ББМ) – 1 861 (+3);

артилерійських систем – 332 (+0);

реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) – 107 (+0);

засобів протиповітряної оборони – 55 (+0);

літаків – 150 (+0);

гелікоптерів – 135 (+1);

автомобільної техніки – 1 324 (+2);

легких швидкісних катерів/кораблів – 7 (+0);

цистерн з паливом – 76 (+0);

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 96 (+2);

спеціальна техніка – 25 (+0);

пускові установки ОТРК – 4 (+0).

Втрати ЗСУ та мирного населення

У Бучі знайшли ще шість страчених росіянами людей, серед вбитих – дитина. На Донеччині росіяни обстріляли мирних мешканців у черзі за гуманітарною допомогою. Є інформація про двох загиблих та п’ятьох поранених.

Голова Бородянки також розповів про масове винищення росіянами жителів селища. Росіяни бомбардували багатоповерхівки і стріляли в тих, хто намагався розкопувати завали.