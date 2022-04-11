Частина російських загарбників уже одумалась і саботує накази керівництва. На окупованих територіях противник вирішив прикриватись дітьми – їх змушують починати навчання біля районів бойових дій. Проте ховатись за дитячі спини довго вони не зможуть, бо ЗСУ знищать їх та звільнять нашу землю від окупантів.

ZAXID.NET підсумовує сорок сьомий день війни та коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

На сході далі неспокійно. Ворог обстрілює Луганщину, Донеччину. Вночі залізнична станція на сході України зазнала обстрілу з боку російської армії – це вже друга після Краматорська. За попередню добу лише по Харкову та населених пунктах області ворог завдав 66 ударів. По місті також розкидали міни уповільненої дії.

За даними американської розвідки, Росія може спробувати здійснити наступ з Ізюма на Дніпро.

Обстріли були й на Миколаївщині, там російські ракетки поцілили в ангари катарського підприємства. У Херсоні ж окупанти розтрощили меморіал «Слава Україні».

Росіяни хочуть зробити з дітей на окупованих територіях «живий щит», їх змушують розпочати навчання поблизу районів бойових дій. Ворог також підкуповує українських підлітків для розвідки позицій ЗСУ.

Перехоплені розмови військовослужбовців російських військ, які вторглися в Україну, свідчать, що російські солдати відмовляються йти у наступ і саботують накази свого командування.

Втрати російських окупантів

Українці знищили склад з боєприпасами окупантів на Луганщині, ЗСУ знищили підрозділ кадирівців, в якому були учасники масових вбивств у Сирії. Повітряні сили знищили 11 російських цілей в українському небі за попередню добу.

Станом на ранок 11 квітня втрати Росії серед особового складу становлять понад 19500 військових. Також було знищено:

танків – 725 (+3);

бойових броньованих машин (ББМ) – 1 923 (+12);

артилерійських систем – 347 (+5);

реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) – 111 (+3);

засобів протиповітряної оборони – 55 (+0);

літаків – 154 (+2);

гелікоптерів – 137 (+0);

автомобільної техніки – 1 387 (+3);

легких швидкісних катерів/кораблів – 7 (+0);

цистерн з паливом – 76 (+0);

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 119 (+7);

спеціальна техніка – 25 (+0);

пускові установки ОТРК – 4 (+0).

Втрати ЗСУ та мирного населення

За добу на Харківщині від обстрілів росіян загинули 11 людей, серед них – 7-річна дитина. Лисичанськ російські загарбники обстріляли з важкого озброєння, внаслідок влучення в багатоповерхівку загинула щонайменше одна людина.

Зеленський заявив про загибель десятків тисяч людей у Маріуполі.