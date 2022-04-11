Російські окупанти використовують неповнолітніх українських дітей для розвідки військових позицій ЗСУ. У понеділок, 11 квітня, Служба безпеки України повідомила про два випадки, коли росіяни пропонували гроші підліткам за таємну інформацію.

Так, у Харкові російські окупанти встановили контакт із неповнолітнім хлопцем через Telegram. Росіяни обіцяли заплатити гроші за інформацію про позиції ЗСУ на території міста.

Водночас на Луганщині двоє російських солдатів напряму запропонували 16-річному підлітку гроші в обмін на інформацію про місця розташування та маршрути пересування українських військ. Хлопець злякався, проте окупанти переконали його, що він не понесе кримінальної відповідальності за свої дії.

«Завдяки втручанню українських силовиків хлопці не встигли передати інформацію ворогу. Наразі розглядається питання про можливість притягнення правопорушників до кримінальної відповідальності», – розповіли в СБУ.

СБУ нагадує, що в Україні кримінальна відповідальність настає при досягненні особою 16 років, а в окремих випадках – з 14 років.