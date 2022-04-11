Росіяни зірвали портрети героїв Небесної сотні та загиблих учасників російсько-української війни

У тимчасово окупованому російськими військами Херсоні окупанти познущались з меморіалу «Слава Україні», що розташований на вулиці Перекопській. Про це пише місцеве видання «Мост».

Як повідомляється, невідомі зірвали прапор Європейського Союзу, потрощили панелі із фотографіями Небесної сотні та загиблих у російсько-українській війні.

Також окупанти зірвали портрети героїв Небесної сотні та загиблих учасників російсько-української війни, а також порвали прапор.

По місту зняли бігборди «Херсон – це Україна».

Нагадаємо, що раніше стало відомо про те, що окупанти готують агітматеріали для «референдуму» на Херсонщині.

Крім того, російські загарбники продовжують тероризувати мешканців Херсонщини. Безліч людей залишились без електрики, зв'язку, ліків, їжі і води. Російські військові часто вдаються до викрадення людей, зокрема, міських голів, політиків і журналістів на тимчасово окупованих територіях. Сьогодні стало відомо про викрадення чотирьох активістів на мирному мітингу в Каховці.