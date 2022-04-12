ЗСУ постійно вражають країну своєю мужністю. Вони відбивають ворожі атаки та захищають нас від обстрілів, і навіть, будучи важко поранені, вони все одно продовжують боротись. Сьогодні військові розповіли історію танкіста, який підірвався на міні та зазнав поранення – йому перебило ноги. Проте він проповз шість кілометрів до позицій ЗСУ та побратими допомогли врятувати йому життя.

ZAXID.NET підсумовує сорок восьмий день війни та коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Уночі росіяни вдарили ракетою по Хмельниччині, а також постійно обстрілювали артилерією Луганську область, тривають бої та обстріли неподалік Дніпропетровщини та Миколаївщини. На Миколаївщині росіяни під виглядом цивільних атакували ЗСУ, але наші військові відбили атаку.

Росіяни зруйнували гуманітарний центр у Сєвєродонецьку, який щодня годував до 300 людей. На трасі Чернігів-Київ на протитанковій міні підірвався автомобіль.

Поліцейські продовжують фіксувати злочини, вчинені російськими військовими проти мирних людей на Київщині. Зокрема, росіяни з БМП розстріляли родину з дітьми під час евакуації.

Розповімо вражаючу історію порятунку українського танкіста. Він підірвався на міні, зазнав важких поранень та проповз шість кілометрів до позицій ЗСУ, щоб вижити. За прогнозами лікарів, через пів року боєць зможе знову ходити.

Росія примусово вивезла з України уже 700 тис. мешканців, серед них 130 тис. дітей.

НАТО прогнозує, що другий етап війни в Україні буде кривавішим, а бої охоплять ширші території півдня і сходу.

Втрати російських окупантів

ЗСУ ліквідували начальника артилерійської розвідки армії РФ. На Миколаївщині росіяни під виглядом цивільних атакували ЗСУ, але наші військові відбили атаку і знищили п'ятьох диверсантів.

Станом на ранок 12 квітня втрати Росії серед особового складу становлять понад 19600 військових. Також було знищено:

танків – 732 (+7);

бойових броньованих машин (ББМ) – 1 946 (+23);

артилерійських систем – 349 (+2);

реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) – 111 (+0);

засобів протиповітряної оборони – 63 (+8);

літаків – 157 (+3);

гелікоптерів – 140 (+3);

автомобільної техніки – 1 406 (+19);

легких швидкісних катерів/кораблів – 7 (+0);

цистерн з паливом – 76 (+0);

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 124 (+5);

спеціальна техніка – 25 (+0);

пускові установки ОТРК – 4 (+0).

Втрати ЗСУ та мирного населення

На трасі Чернігів-Київ на протитанковій міні підірвався автомобіль: 64-річний водій загинув на місці. Росіяни з БМП розстріляли трьох жінок та двох дітей під час евакуації з Київщини.