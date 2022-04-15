20 тисяч мертвих росіян за час війни та понад 400 мертвих лише за одну дуже влучну атаку. Російський ракетний крейсер «Москва» пішов на дно, а разом з ним й практично весь екіпаж. Уже незабаром ще одна Москва піде слідом, наші військові над цим працюють.

ZAXID.NET підсумовує п’ятдесят перший день війни та коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Ще з ночі були вибухи у Київській та Херсонській областях, обстріли у Харківській і Луганській областях, бої на Ізюмському напрямку та в Донецькій області.

Зранку російські війська обстріляли з мінометів позиції українських прикордонників на Чернігівщині. Росіяни також обстріляли евакуаційні автобуси на Харківщині та місто Василівка в Запорізькій області.

Російські загарбники обстріляли житлові квартали Миколаєва касетними снарядами, а по Маріуполю росіяни вперше завдали удари дальніми бомбардувальниками.

Розвідка попередила про підвищену загрозу ракетних ударів протягом кількох наступних днів. Директор ЦРУ також заявив про ризик застосування Росією тактичної ядерної зброї.

Росіяни також обстріляли селище Клімово у Брянській області РФ і звинуватили Україну. СБУ оприлюднила записи перехоплених розмов російських військових, які це підтверджують.

Втрати російських окупантів

На борту російського крейсера «Москва» загинули понад 450 моряків. Уночі на Харківщині сили ЗСУ збили російський ударний вертоліт.

Станом на ранок 15 квітня втрати Росії серед особового складу становлять понад 20000 військових. Також було знищено:

танків – 756 (+3);

бойових броньованих машин (ББМ) – 1 976 (+8);

артилерійських систем – 366 (+0);

реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) – 122 (+0);

засобів протиповітряної оборони – 66 (+2);

літаків – 163 (+3);

гелікоптерів – 144 (+0);

автомобільної техніки – 1 443 (+6);

легких швидкісних катерів/кораблів – 8 (+1);

цистерн з паливом – 76 (+0);

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 135 (+1);

спеціальна техніка – 25 (+0);

пускові установки ОТРК – 4 (+0).

Втрати ЗСУ та мирного населення

Росіяни обстріляли евакуаційні автобуси на Харківщині: щонайменше семеро загиблих та 27 поранених. З артилерії також обстріляли місто Василівка в Запорізькій області, там загинула одна людина, ще п’ятеро отримали поранення. Ще п’ятеро людей загинули від обстрілу касетними снарядами Миколаєва.