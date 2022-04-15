Сили ЗСУ знищили вертоліт та російських військових, які намагалися забрати пілотів

Уночі на Харківщині бійці 93-ї Окремої механізованої бригади «Холодний Яр» ЗСУ збили російський вертоліт. Також вони знищили російських військових, які намагалися забрати пілотів.

«Українські воїни з 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр» збили російську гордість – гелікоптер Ка-52. Пілоти згоріли», – повідомили у п’ятницю, 15 квітня, у Telegram-каналі Новини Збройних сил із посиланням на допис волонтера Романа Доніка.

Фото Романа Доніка

Також у повідомленні зазначено, що всю ніч окупанти атакували і намагалися забрати пілотів. Але невдало.

Ка-52, відомий як «Алігатор» – російський бойовий вертоліт, командирська машина армійської авіації, здійснює розвідку місцевості, а також координує дії групи бойових вертольотів. Машина здатна вражати броньовану і неброньовану техніку, живу силу і повітряні цілі на полі бою. Є продовженням розвитку моделі Ка-50 «Чорна акула».