Напередодні російські ЗМІ повідомили про обстріл селища Клімово в Брянській області з боку України

У п’ятницю, 15 квітня, СБУ оприлюднила записи перехоплених розмов російських військових, які свідчать про те, що напередодні російські війська обстріляли селище Клімово у Брянській області Росії. Таку провокацію влаштували, щоб звинуватити в цьому Україну.

Як зазначили в СБУ, Кремлю байдуже не лише на своїх військових, а й на цивільних росіян, які також постраждали від обстрілу військами РФ селища Клімово. У перехопленій розмові російський військовий заявив, що обстріл здійснили самі росіяни.

«Это наши херачат», – пояснює своїй дружині російський загарбник, який зараз перебуває у Донецькій області.

На її запитання «навіщо так робити?» відповідає: «Так надо. Так делают для того, чтобы типа хохлы провоцируют. И вот поэтому попадают».

«Такая же х*рня была и в чеченскую войну. Квартиры взрывали в Москве, типа, что это террористы. На самом деле это ФСБшники. Просто сейчас они (Україна – ред.) никак не могли достреливать с такого расстояния до Климово», – додає окупант.

Він говорить, що після такого вирішив написати відмову від подальшої участі в бойових діях на території України. «Як мінімум це підвищить його шанси на виживання. Якщо потім не обстріляють свої ж», – кажуть в СБУ.

14 квітня російські ЗМІ з посиланням на ФСБ заявили, що обстріл селища Клімово начебто здійснили ЗСУ. У результаті постраждали семеро людей, зруйновано кілька будинків.