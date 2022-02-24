Внаслідок удару по військовій частині в селі Липецьке Подільського району Одеської області загинуло 18 осіб. Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на прес-службу Одеської обласної державної адміністрації.

«Станом на 11:00 силами співробітників ДСНС з-під завалів врятовано шістьох осіб, яких госпіталізовано до Подільської міської лікарні. Один із врятованих, на жаль помер в лікарні. Загинуло 18 осіб (вісім чоловіків, 10 жінок). Наразі триває розбір завалів», – йдеться в повідомленні, оприлюдненому в офіційному телеграм-каналі Одеської ОДА.

Росіяни завдали ракетного удару по селі Липецьке на Одещині

В Україні від сьогодні введено воєнний стан через повномасштабне вторгнення росіян. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/»ЛНР», які він перед тим «визнав».

Від ранку надходять повідомлення про вибухи в регіонах, загострення на сході України і вздовж кордону з Росією та Білоруссю. Вже є дані про жертв і постраждалих, але зведена офіційна статистика відсутня.

Державне керівництво і Збройні сили України закликають громадян зберігати спокій.

Хроніка вторгнення – у прямій трансляції ZAXID.NET