Робота мобільної групи українських ППО

У ніч на вівторок, 30 січня, російські окупанти атакували Україну 35 ударними БпЛА типу Shahed-136/131. Силами та засобами протиповітряної оборони знищено 15 ворожих дронів, йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат під час телемарафону повідомив, що більшу частину дронів ворог застосував проти прифронтових територій, які розташовані близько до лінії бойового зіткнення або ж державного кордону. З цим і пов’язане не стовідсоткове збиття ворожих БПЛА.

«Для когось це, можливо, дивно. Бо всі звикли бачити інколи й стовідсоткове збиття. Тут треба людям пояснювати. Є розуміння як ворог застосовує техніку. Це не якась там зміна тактики тощо. Ворог завдає ударів різною кількістю БПЛА на різних напрямках, з різних напрямків», – розповів він.

У Генштабі зазначили, що впродовж минулої доби ворог завдав 10 ракетних ударів зенітними керованими ракетами С-300 по цивільній інфраструктурі Мирнограду, Лисівки Донецької та Музиківки Херсонської областей. Під артилерійським вогнем опинилися понад 130 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

«Противник завдав 114 авіаційних ударів, здійснив 99 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові приватні та багатоквартирні будинки, школа та інша цивільна інфраструктура», – йдеться у повідомленні.

Своєю чергою, наші воїни активними діями завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. Зокрема, минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 20 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та по 2 зенітно-ракетних комплексах противника.